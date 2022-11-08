Жители Подмосковья смогут онлайн наблюдать за строительством домов | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 10:41 Жители Подмосковья смогут онлайн наблюдать за строительством домов Unsplash

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Новая опция появилась на портале «Добродел». Теперь здесь можно смотреть трансляцию со строительных площадок Подмосковья в режиме реального времени.

«Жители региона могут в любое время открыть модуль „Подмосковные стройки“ и посмотреть видео со строительной площадки. В разделе размещено порядка трех тысяч многоквартирных домов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Модуль «Подмосковные стройки» включает все многоквартирные дома и социальные объекты региона. Новой опцией могут воспользоваться все желающие — для этого нужно найти интересующий объект и открыть его карточку. Если на строительной площадке размещена камера, то пользователю доступна кнопка «Смотреть трансляцию».

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В октябре 2022 года на портал «Добродел» поступило 204 обращения по поводу строительства. Наибольшее количество из них касалось содержания стройплощадок. Все нарушения оперативно устранили.