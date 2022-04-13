Жители Подмосковья смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн

Получить выплату по уходу за инвалидом в Подмосковье стало проще. Оформить ее можно онлайн на «Госуслугах». Раньше требовалось лично приходить в подразделения Минсоцразвития.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, Подмосковье — первый в России регион, который еще в 2019 году ввел социальную поддержку для лиц, ухаживающих за инвалидами I и II групп.

В Подмосковье стало проще получить выплату по уходу за инвалидом Надежда Куртяник.

Выплата положена жителям, ухаживающим за инвалидами, в возрасте от 18 до 65 лет. Но сначала им потребуется пройти медицинские обследования.

Это необходимо, чтобы подтвердить возможность ухаживать за инвалидом. Выплата назначается нескольким категориям жителей. Это безработные или трудящиеся удаленно, а также работающие не более двух часов в день и заочно учащиеся.

Размер ежемесячной выплаты — 25 тысяч рублей. Каждый год сумма индексируется.

Услуга доступна по ссылке. Ее окажут за 10 рабочих дней. При этом выплата назначается на полгода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры соцподдержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.