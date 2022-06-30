Жители Подмосковья смогут оформить субсидию на ЖКУ в отделениях соцзащиты

Московская областная дума решила несколько упростить получение субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Теперь предоставлять такие субсидии будут в управлениях социальной защиты населения по месту жительства. Ранее такие выплаты можно было оформить только в администрациях городских округов Подмосковья.

Получить субсидию могут те жители Подмосковья, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Каждая отдельная семья может только один раз воспользоваться этой услугой. Оформить ее могут владельцы квартир, комнат и домов, члены жилищных кооперативов, а также люди, которые арендуют жилье по договору социального найма или у частных лиц.

Чтобы получить субсидию, нужно предоставить копии некоторых документов. Это паспорта всех членов семьи и свидетельства о рождении детей, документы на жилье, справки о доходах за период в последние шесть месяцев, квитанции об оплате, на которых указано отсутствие задолженности за оплату ЖКУ за последнее время. Также нужно принести с собой реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться субсидия.