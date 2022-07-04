Жители Подмосковья смогут оформить пособие детям-инвалидам онлайн

Подача заявления на получение пособия детям-инвалидам стала доступнее. Теперь его можно оформить не выходя из дома, через портал Госуслуг.

Выплаты могут оформить родители или законные представители ребенка. Единственное условие — проживание на территории Подмосковья. О переводе услуги в дистанционный формат рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Благодаря переводу услуги в «цифру» больше не надо тратить время на посещение МФЦ или ведомства Надежда Куртяник

После подачи заявления ответ поступит в течение 10 дней в личный кабинет. Размер ежемесячной выплаты составит 7 901 рубль.

Жители Подмосковья могут получить онлайн 246 услуг. Ранее об успехах региона в цифровизации рассказал губернатор Андрей Воробьев.