04 июля 2022, 12:33
Жители Подмосковья смогут оформить пособие детям-инвалидам онлайн
Подача заявления на получение пособия детям-инвалидам стала доступнее. Теперь его можно оформить не выходя из дома, через портал Госуслуг.
Выплаты могут оформить родители или законные представители ребенка. Единственное условие — проживание на территории Подмосковья. О переводе услуги в дистанционный формат рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.
Благодаря переводу услуги в «цифру» больше не надо тратить время на посещение МФЦ или ведомства
Надежда Куртяник
После подачи заявления ответ поступит в течение 10 дней в личный кабинет. Размер ежемесячной выплаты составит 7 901 рубль.
Жители Подмосковья могут получить онлайн 246 услуг. Ранее об успехах региона в цифровизации рассказал губернатор Андрей Воробьев.