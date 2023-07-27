Подмосковье 27 июля 2023, 12:32 Жители Подмосковья смогут оформить полис ОМС в цифровых многофункциональных центрах Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в цифровых зонах МФЦ. Об этом сообщила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Электронный полис обязательного медицинского страхования оформляется на портале госуслуг за несколько кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ, которых в Подмосковье более 800.

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Если подтвержденной записи ЕСИА нет, ее также можно сделать в МФЦ. Потребуется предъявить паспорт и СНИЛС.

Чтобы подтвердить учетную запись самостоятельно, необходимо авторизоваться на портале госуслуг, в разделе «Помощь» перейти по ссылке «Как подтвердить учетную запись через банк», выбрать свой банк и следовать инструкции.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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