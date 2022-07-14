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    14 июля 2022, 09:25

    Жители Подмосковья смогут оформить бесплатную путевку в санаторий для детей онлайн

    Александра Перепечаева

    Получить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для ребенка теперь можно онлайн, без обращения в МФЦ. Воспользоваться услугой могут дети-инвалиды и сироты.

    Жители Подмосковья смогут оформить бесплатную путевку в санаторий для детей онлайн

    Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года жители Подмосковья подали через «Госуслуги» более девяти тысяч заявлений на получение путевок. Раньше для того, чтобы воспользоваться поддержкой, нужно было принести документы для сверки в МФЦ. Теперь этого делать не нужно. Результат рассмотрения заявки появится в личном кабинете в течение шести рабочих дней.

    Мы понимаем, как важно провести время рядом с семьей, поэтому все больше госуслуг переводим в „цифру“

    Ирина Каклюгина.

    Воспользоваться услугой могут дети-инвалиды или сироты, прописанные в Московской области. Кроме того, можно получить компенсацию в размере до 90% от стоимости путевки.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, какими будут новые детские площадки Подмосковья. Ребята увидят комфортные пространства с безопасным покрытием, горками, каруселями.