Подмосковье 28 декабря 2022, 12:58 Жители Подмосковья смогут обратиться за помощью к детскому омбудсмену через чат-бот

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Чат-бот поможет уполномоченной по правам ребенка Подмосковья Ксении Мишоновой обрабатывать обращения жителей. Его создал 13-летний подросток из Химок. Сейчас от работает в тестовом режиме.

«Телеграм — анонимный мессенджер. Из-за этого обратная связь с подписчиками канала в нем затруднена. Отчасти эту проблему решает обычный чат. Он у нас есть. Но в нем некорректно, например, спрашивать персональные данные ребенка или контакты для связи: вся опубликованная там информация становится достоянием общественности. Это недопустимо», — объяснила Ксения Мишонова.

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Она добавила, что помощника помог создать мальчик из Химок, который увлекается программированием и информационной безопасностью. Бот умеет принимать вопросы, контакты для обратной связи и предложения о сотрудничестве.

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