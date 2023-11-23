Подмосковье 23 ноября 2023, 16:13 Жители Подмосковья смогут обращаться в ведомства через «Госуслуги» Unsplash

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Мособлдума приняла закон, позволяющий жителям Подмосковья обращаться в органы власти в электронном виде. Сделать это можно будет через портал госуслуг.

Написать обращение можно через личный кабинет. Ответ поступит туда же.

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Новый закон не отменяет возможность подавать обращения как раньше, в письменной форме. Кроме того, заявления будут принимать по электронной почте или через сайты ведомств.

Чтобы создать обращение, нужно перейти на баннер «Госуслуги решаем вместе». Указать категорию, выбрать ведомство, в которое необходимо направить письмо. После нужно прикрепить документы (копии персональных документов, почтовую переписку, официальные запросы и так далее).

Обращения не останутся без ответа. Ведомства обязаны отреагировать на письма в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее: в срок до 10 дней.

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