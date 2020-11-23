Жители Подмосковья смогут написать географический диктант в Музее Дубны
Географический диктант в этом году проведут 29 ноября. Начало мероприятия — 12:00.
Площадкой могла стать любая организация в России или любой другой стране. Заявки принимались от образовательных, научных и культурных учреждений, общественных организаций и центров.
Музей Дубны подал заявку и стал официальной площадкой диктанта. Для гостей у музея подготовлено две экспозиции.
У музея — две экспозиции. Выставка «Археология и краеведение» освещает историю Дубненского края с древнейших времен до наших дней. А на экспозиции «История создания крылатых ракет в Дубне» представлены полноразмерные макеты крылатых ракет и установлены интерактивные стенды. Эта выставка посвящена истории Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова и ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка.
Регистрация на географический диктант доступна на сайте мероприятия dictant.rgo.ru.