Жители Подмосковья смогут написать географический диктант в Музее Дубны

Музей археологии и краеведения Дубны стал площадкой для проведения географического диктанта. Мероприятие проведут 29 ноября. Для участия нужна предварительная регистрация. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Географический диктант в этом году проведут 29 ноября. Начало мероприятия — 12:00.

Площадкой могла стать любая организация в России или любой другой стране. Заявки принимались от образовательных, научных и культурных учреждений, общественных организаций и центров.

Музей Дубны подал заявку и стал официальной площадкой диктанта. Для гостей у музея подготовлено две экспозиции.

У музея — две экспозиции. Выставка «Археология и краеведение» освещает историю Дубненского края с древнейших времен до наших дней. А на экспозиции «История создания крылатых ракет в Дубне» представлены полноразмерные макеты крылатых ракет и установлены интерактивные стенды. Эта выставка посвящена истории Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова и ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка.

Регистрация на географический диктант доступна на сайте мероприятия dictant.rgo.ru.