Жители Подмосковья смогут купить товары первой необходимости в 1847 автолавках и других мобильных объектах торговли

«В настоящее время у нас в Московской области работают 1847 объектов мобильной торговли — автолавок, изотермических емкостей. Из них более 80% осуществляют свою деятельность в сельских населенных пунктах», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Основной ассортимент автолавок — товары первой необходимости — хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи и фрукты. Наибольшее количество таких объектов функционирует в муниципальных образованиях, находящихся на большом расстоянии от Москвы.

«На протяжении последних лет из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований стабильно выделяются средства для частичной компенсации расходов на доставку товаров в удаленные населенные пункты. В таких муниципальных образованиях, как Коломна, Можайск, Зарайск, Шатура, Шаховская, Талдом и Серебряные Пруды. Мы понимаем необходимость помощи социальному бизнесу и поэтому, несмотря на имеющиеся меры поддержки, стараемся предусмотреть новые механизмы», — отметил Андрей Разин.

В рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» уже осуществляется адресная поддержка для предпринимателей, обеспечивающих жителей сельских населенных пунктов продовольственными товарами.