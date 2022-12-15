Подмосковье 15 декабря 2022, 13:33 Жители Подмосковья смогут купить ель в областных питомниках с 17 декабря

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Областные питомники комитета лесного хозяйства Московской области заработают 17 декабря. Все желающие смогут срубить понравившееся дерево и забрать его домой.

Выбрать и срубить ель жители Московской области смогут в четырех лесных питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ульянинском и Волоколамском. Срез новогоднего дерева сможет осуществить сам покупатель в присутствии должностного лица.

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Курирующий комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что основная задача подобных плантаций — предотвращение рубки деревьев в подмосковных лесах. Данная акция проводится уже четвертый год подряд.

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«Ели и сосны специально выращены для этих целей на новогодних плантациях лесных питомников. Их стоимость планируется ниже, чем на елочных базарах. Например, ель до 1 метра будет стоить 400 рублей, до 1,5 метра — 550 рублей, двухметровая ель будет стоить 1,2 тысячи рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Перед тем как приехать в питомник, жителям Подмосковья рекомендуют связаться со специалистом и согласовать время работы.

Контакты лесных питомников ГАУ МО «Центрлесхоз»:

1) Ульянинский питомник: 8-916-916-89-86;

2) Волоколамский питомник: 8-910-443-85-29;

3) Дмитровский питомник: 8-916-477-89-58;

4) Сергиево-Посадский питомник: 8-915-072-50-86.

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