Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявку на использование маткапитала для подключения газа | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявку на использование маткапитала для подключения газа

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Региональный материнский капитал в Подмосковье теперь можно использовать для газификации домов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Реализовать региональный материнский капитал можно на газификацию дома. Теперь семье достаточно подать одно электронное заявление на региональном портале госуслуг», — напомнила вице-губернатор.

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В Минсоцразвития напомнили, что в Подмосковье уже выдали 224 тысячи сертификатов, из которых уже использовали 110 тысяч. Раньше их можно было направить только на образование детей, улучшение жилищных условий и другие нужды.

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Реализовать маткапитал можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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