Жители Подмосковья смогут финансово помочь ветеранам благодаря акции «Красная гвоздика»

Общественная акция «Красная гвоздика» стартует 21 апреля. Жители России, в том числе Подмосковья, смогут финансово помочь ветеранам Великой Отечественной войны через фонд «Память поколений».

Это единственная в стране некоммерческая организация по оказанию адресной медицинской помощи ветеранам боевых действий, в том числе Великой Отечественной войны.

За время его работы помощь на сумму более 122 миллионов рублей получили 1594 ветерана из Подмосковья.

Ежегодно фонд проводит акцию «Красная гвоздика». Пройдет она с 21 апреля по 22 июня. Сделать пожертвование можно на сайте pamyatpokoleniy.ru.

Региональные предприятия и торговые сети окажут содействие в распространении значков «Красная гвоздика». Средства от их реализации поступят в фонд на оказание помощи ветеранам.

Фонд продолжает оказывать медицинскую помощь ветеранам. Ее получили более 16 тысяч пенсионеров из разных городов России — от Калининграда до Владивостока.

В это вложили свыше двух миллиардов рублей. На эти средства провели операции, курсы реабилитации, приобрели протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие коляски и лекарства.