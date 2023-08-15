Подмосковье 15 августа 2023, 12:43 Жители Подмосковья смогут экономить до 10% при поездках на «Аэроэкспрессе» с 15 августа Unsplash

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Поездки на «Аэроэкспрессе» помогут жителям Подмосковья сэкономить до 10%. С 15 августа при оплате билетов с помощью СБП пассажирам будет возвращаться кешбэк.

Специальное предложение распространяется на все тарифы, в том числе автобусные. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!». Затем пассажирам надо оплатить билет через СБП.

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В течение трех дней деньги вернутся на счет, привязанный к приложению. Отмечается, что максимальная сумма кешбэка в месяц может составлять до 1,5 тысячи рублей. Акция продлится до 15 января 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, проводят замену остановочных павильонов.

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