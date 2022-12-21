Подмосковье 21 декабря 2022, 00:54 Жители Подмосковья смогут досрочно оплатить счета за коммунальные услуги за декабрь

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Московский областной единый информационно-расчетный центр досрочно выпускает квитанции на оплату коммунальных услуг в преддверии Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Большинство жителей Московской области получат счета с начислениями за декабрь до 25 декабря. Также пользователям большей части городских округов уже доступны квитанции в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн».

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«Встречать Новый год без долгов — приятно и выгодно. Коммунальные задолженности накапливаются, приводят к удорожанию услуг за счет пеней и штрафов, становятся дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Именно поэтому у жителей Подмосковья есть возможность начать год „с чистого листа“ — с оплаченными счетами, с призами и подарками от „Коммунального бонуса“ и других акций МосОблЕИРЦ», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Выпуск следующего платежного документа будет в начале февраля 2023 года, уточнили в пресс-службе.

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