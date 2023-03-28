Подмосковье 28 марта 2023, 01:28 Жители Подмосковья смогут доехать на поездах ЦППК на фестивали Тулы и Калуги в апреле АО «Центральная ППК»

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Жители Московской области смогут доехать на поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на фестивали в Туле и Калуге. Мероприятия пройдут в апреле.

Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» пройдет в музее космонавтики в Калуге. Событие состоится с 12 по 16 апреля.

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Жители Московской области смогут добраться от Москвы до Калуги на экспрессах ЦППК. Время в пути составит всего 2,5 часа.

В последние выходные апреля в Туле пройдет фестиваль «Оживший город». Мероприятие под открытым небом объединит все виды искусства.

Поезда ЦППК доставят желающих посетить фестиваль от Курского вокзала до Тулы менее чем за три часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят.

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