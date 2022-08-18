Жители Подмосковья смогут добраться до мест празднования Яблочного Спаса на электричках

Подмосковье отметит Яблочный Спас 20 августа. В этот день Центральная пригородная пассажирская компания отвезет гостей до мест гуляний на электричках.

Традиционный праздник пройдет в музее-заповеднике Чехова «Мелихово». Там пройдут ярмарка, мастер-классы, танцевальная программа, турнир по яблочным шашкам и многие другие события.

В этот же день праздник отметят фестивалем «Три Спаса» в Серпухове. Он объединит Яблочный, Ореховый и Медовый Спасы. Там устроят дегустацию, игры и мастер-классы.

До мест проведения праздников удобно добраться на электричках. На пути от станций можно посетить и другие достопримечательности городов.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о ходе благоустройства подмосковных парков и скверов. Всего в этом году в планах преобразить 60 локаций.