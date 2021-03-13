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    13 марта 2021, 09:48

    Жители Подмосковья смогут добраться до масленичных гуляний на автобусах. Вот их маршруты

    Александр Блинов

    Жителям Московской области рассказали, на каких автобусных маршрутах «Мострансавто» можно добраться до масленичных гуляний в эти выходные. Об этом сообщили на сайте Минтранса Подмосковья.

    Жители Подмосковья смогут добраться до масленичных гуляний на автобусах. Вот их маршруты

    Одни из самых грандиозных праздничных гуляний пройдут на территории музея-заповедника Александра Пушкина в усадьбе Захарово. Там в воскресенье, 14 марта, вместе со своим ансамблем выступит народная артистка РФ Надежда Бабкина. Добраться туда можно на автобусах, следующих маршрутом № 17 («Вокзал — улица Клинская — Советская площадь — 3-й микрорайон — Вокзал» (остановка «Институт»).

    Масленичные гулянья также пройдут в воскресенье в Солнечногорске на набережной озера Сенеж. Доехать можно на автобусах маршрута № 4 (Дом отдыха «Сенеж» — Больничный комплекс — СЭМЗ), которые следуют укороченным рейсом.

    Гулянья в Дмитрове пройдут 14 марта на Советском площади. Гости смогут принять участие в мастер-классах, покататься на санях, а также вкусить чай из «гигантского самовара». Добраться можно на более чем 20 маршрутах, в том числе автобусами № 10 (Вокзал — улица Космонавтов), № 20 (Дмитров — Мальчевка), № 29 (Дмитров — РТС — Б. Кузнецово), № 36 (Дмитров — Рогачево — Нижнево) и № 51 (Дмитров — Думино).

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее присоединился к празднованию Масленицы и вместе со школьниками напек блинов.