Жители Подмосковья смогут добраться до масленичных гуляний на автобусах. Вот их маршруты

Жителям Московской области рассказали, на каких автобусных маршрутах «Мострансавто» можно добраться до масленичных гуляний в эти выходные. Об этом сообщили на сайте Минтранса Подмосковья.

Одни из самых грандиозных праздничных гуляний пройдут на территории музея-заповедника Александра Пушкина в усадьбе Захарово. Там в воскресенье, 14 марта, вместе со своим ансамблем выступит народная артистка РФ Надежда Бабкина. Добраться туда можно на автобусах, следующих маршрутом № 17 («Вокзал — улица Клинская — Советская площадь — 3-й микрорайон — Вокзал» (остановка «Институт»).

Масленичные гулянья также пройдут в воскресенье в Солнечногорске на набережной озера Сенеж. Доехать можно на автобусах маршрута № 4 (Дом отдыха «Сенеж» — Больничный комплекс — СЭМЗ), которые следуют укороченным рейсом.

Гулянья в Дмитрове пройдут 14 марта на Советском площади. Гости смогут принять участие в мастер-классах, покататься на санях, а также вкусить чай из «гигантского самовара». Добраться можно на более чем 20 маршрутах, в том числе автобусами № 10 (Вокзал — улица Космонавтов), № 20 (Дмитров — Мальчевка), № 29 (Дмитров — РТС — Б. Кузнецово), № 36 (Дмитров — Рогачево — Нижнево) и № 51 (Дмитров — Думино).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее присоединился к празднованию Масленицы и вместе со школьниками напек блинов.