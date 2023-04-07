Подмосковье 07 апреля 2023, 18:03 Жители Подмосковья смогут добраться до кладбищ на автобусах в православные праздники Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье работают более 650 маршрутов, проходящих рядом с кладбищами. Об этом Минтранс Московской области напомнил жителям в преддверии православных праздников.

До кладбищ в Коломне можно добраться на автобусах № 11 «Старая Коломна — Санаторий», № 21 «Старая Коломна — Андреевка», № 22 «Коломна — Озеры». До городского кладбища в Дмитровском округе можно доехать на маршрутах № 41 «Дмитров — Автополигон», № 34 «Автовокзал Дмитров — Раменье», № 36 «Дмитров — Рогачево — Нижнево».

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Оплатить поездку можно с помощью социальной или банковской карты, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

В праздничные дни общественный транспорт Подмосковья будет работать по расписанию воскресного дня. С расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах перевозчиков. Список маршрутов, проходящих рядом с кладбищами региона, доступен по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье.

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