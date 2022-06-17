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    17 июня 2022, 13:15

    Жители Подмосковья смогут добраться до фестиваля «Дикая Мята» на поезде

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Центральная пригородная пассажирская компания отвезет желающих до места проведения музыкального фестиваля «Дикая Мята», который состоится 24–26 июня в Тульской области.

    Жители Подмосковья смогут добраться до фестиваля «Дикая Мята» на поезде

    Электропоезда отправятся из Москвы по Курскому направлению до станции Тарусская, а до места проведения фестиваля — поселка Бунырево — гостей отвезет автобус. Купить билет на поезд жители Подмосковья смогут на сайте поехали-посмотрим.рф со скидкой 500 рублей по промокоду GOSEE.

    На фестивале «Дикая Мята. VIOLET» проведут более 70 концертов популярных российских исполнителей. Дельфин, Аигел, IOWA, Jane Air и другие звезды выступят на сцене в течение трех дней. Развлекать гостей будут тематические мероприятия: кинопросмотры, лекции, спортивные мероприятия, творческие встречи.