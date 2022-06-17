Жители Подмосковья смогут добраться до фестиваля «Дикая Мята» на поезде

Центральная пригородная пассажирская компания отвезет желающих до места проведения музыкального фестиваля «Дикая Мята», который состоится 24–26 июня в Тульской области.

Электропоезда отправятся из Москвы по Курскому направлению до станции Тарусская, а до места проведения фестиваля — поселка Бунырево — гостей отвезет автобус. Купить билет на поезд жители Подмосковья смогут на сайте поехали-посмотрим.рф со скидкой 500 рублей по промокоду GOSEE.

На фестивале «Дикая Мята. VIOLET» проведут более 70 концертов популярных российских исполнителей. Дельфин, Аигел, IOWA, Jane Air и другие звезды выступят на сцене в течение трех дней. Развлекать гостей будут тематические мероприятия: кинопросмотры, лекции, спортивные мероприятия, творческие встречи.