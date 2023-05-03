Подмосковье 03 мая 2023, 05:30 Жители Подмосковья смогут добавить информацию о героях войны в цифровой архив через МФЦ Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Жители Московской области смогут увековечить память о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны через МФЦ. Фотографии и другую информацию о родственниках следует передать в цифровой архив, сообщили в Мингосуправления региона.

«МФЦ Подмосковья уже второй год участвует в проекте „Лица Победы“. В прошлом году многие жители уже передали в цифровой архив информацию о родственниках, переживших годы Великой Отечественной войны», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Для участия в проекте «Лица Победы» необходимо подобрать фотографии, написать биографию родственника и добавить ее на сайт проекта. Также это можно сделать в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей к участию в опросе и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе через портал «Добродел». Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

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