03 мая 2023, 05:30
Жители Подмосковья смогут добавить информацию о героях войны в цифровой архив через МФЦ
Жители Московской области смогут увековечить память о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны через МФЦ. Фотографии и другую информацию о родственниках следует передать в цифровой архив, сообщили в Мингосуправления региона.
«МФЦ Подмосковья уже второй год участвует в проекте „Лица Победы“. В прошлом году многие жители уже передали в цифровой архив информацию о родственниках, переживших годы Великой Отечественной войны», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
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Для участия в проекте «Лица Победы» необходимо подобрать фотографии, написать биографию родственника и добавить ее на сайт проекта. Также это можно сделать в МФЦ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей к участию в опросе и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе через портал «Добродел». Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
МФЦ
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