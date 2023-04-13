Подмосковье 13 апреля 2023, 12:31 Жители Подмосковья смогут до 19 апреля записаться на вебинар по вопросам долгостроев Министерство жилищной политики Подмосковья проведет вебинар о долгостроях Пресс-служба Министерства жилищной политики МО

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День открытых дверей пройдет в Минжилполитики Подмосковья 20 апреля. На нем обсудят завершение строительства жилых комплексов на территории региона.

На встрече они смогут получить консультацию по вопросам строительства ЖК. Она пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи.

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Жители могут записаться на день открытых дверей до 19 апреля по телефону 8 (498) 602-16-00.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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