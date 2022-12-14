Подмосковье 14 декабря 2022, 11:22 Жители Подмосковья смогут быстрее получать ИНН Unsplash

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Бумажный документооборот с налоговой службой отменили во всех МФЦ региона при постановке физических лиц на учет в ФНС. Жители смогут быстрее получать ИНН. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

«Теперь документы из МФЦ и обратно будут поступать в электронном виде. Это позволит жителям получать ИНН быстрее: в течение пяти рабочих дней», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Сотрудник МФЦ будет сканировать оригиналы документов и отправлять их в ФНС онлайн. Сформированный ИНН распечатают, и на его обратной стороне поставят печать МФЦ.

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В декабре еще один офис центра «Мои документы» открылся в Подмосковье. Новый МФЦ заработает в Солнечногорске, в деревне Голубое, в Тверецком проезде.

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