Подмосковье 02 декабря 2022, 18:40 Жители Подмосковья смогут бесплатно провезти в автобусах и электричках невысокую елку

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Минтранс Подмосковья напомнил о правилах перевозки новогодних елей в общественном транспорте. Некоторые деревья можно будет провезти в автобусах и электричках бесплатно, а за другие придется заплатить по тарифу.

Сезон елочных базаров начался в Подмосковье — уже более 100 точек продают деревья к Новому году. Провезти их в автобусе можно бесплатно, если длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 сантиметров. За провоз более крупной сосны или пихты нужно заплатить по тарифу. Это 43 рубля в городском и пригородном сообщении до 25 километров. Если ехать от 25 до 50 километров, то билет за елку будет стоить уже 86 рублей. На дальних маршрутах оплата составит 129 рублей. Если дерево слишком большое и мешает другим пассажирам, водитель может отказать в провозе.

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В электричках можно бесплатно везти елку, параметры которой в сумме не больше 180 сантиметров, а вес — до 36 килограммов. Если дерево больше, придется оформить билет и заплатить за него от 120 до 240 рублей в зависимости от длины маршрута.

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Перед поездкой дерево нужно плотно упаковать и надежно зафиксировать. Так оно не упадет, не поломается и не испортит праздник ни владельцу, ни другим пассажирам.

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