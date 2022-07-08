Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках 9 и 10 июля

Сдать анализ, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать прививку — эти и другие медицинские услуги окажут жителям Подмосковья на свежем воздухе. Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 23 округах региона.

Источник фото: телеканал «360»

В эти выходные жители смогут проверить свое здоровье в городских парках. Бригады врачей будут работать в 23 городских округах Подмосковья: в Балашихе, Раменском, Дмитрове, Долгопрудном, Клину, Чехове и других. В парках можно будет пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и получить консультацию терапевта.

«Удобно, что проверить здоровье можно прямо во время прогулки на свежем воздухе. Также в парках можно будет вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы воспользоваться услугой, предварительная запись не нужна. Врачи будут принимать желающих по живой очереди и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику.

Акция будет проходить 9 и 10 июля.