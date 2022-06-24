Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках 25 и 26 июня

В Московской области этим летом жители могут проверять свое здоровье в городских парках. Им очень нравится такая инициатива, поскольку не у всех есть возможность посетить врача в будние дни, а в парке можно и прогуляться в выходной, и пройти некоторые обследования. В наступающие выходные, 25 и 26 июня, бригады врачей будут принимать пациентов в 21 городском округе.

Обследования и анализы пройдут в парках в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Кашире, Клину, Люберцах, Пушкино, Ногинске, Одинцове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Реутове, Чехове, Жуковском, Химках, Орехово-Зуеве и Электростали.

«Такая акция очень удобна для жителей, которые по тем или иным причинам не могут проверить свое здоровье в будние дни. В парках можно пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. Помимо этого, можно будет вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Никакой предварительной записи для такого обследования не требуется. Достаточно просто взять с собой полис ОМС и паспорт. Специалисты на месте проводят исследования, определяют группу здоровья своего пациента и при необходимости приглашают на более подробное исследование. Все результаты проверок здоровья, которые проходят в парках, можно будет посмотреть в личном кабинете на региональном портале госуслуг.