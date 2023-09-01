Подмосковье 01 сентября 2023, 13:52 Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в 11 парках в выходные Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Акция по проверке здоровья пройдет в 11 парках Подмосковья в выходные. В ней смогут поучаствовать жители Долгопрудного, Люберец, Подольска и других округов.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала лета здоровье в парках бесплатно проверили свыше семи тысяч человек.

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«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более семи тысяч человек», — сказала она.

В ходе осмотра жители могут пройти антропометрию, измерить давление и сдать анализы. При необходимости их направят на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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