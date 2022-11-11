Подмосковье 11 ноября 2022, 13:01 Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти переобучение на новую профессию

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Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти переобучение на новую профессию благодаря нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Глава министерства Людмила Болатаева рассказала, что пройти программу переподготовки могут те, кто рискует потерять работу или уже лишился ее.

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«Это могут сделать те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, а также молодые люди до 35 лет, мамы в декрете и предпенсионеры», — добавила она.

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Самыми популярными направлениями переобучения стали SMM-продвижение, бухгалтерия государственных и муниципальных организаций, а также работа менеджера по работе с маркетплейсами.

Записаться на программу можно, заполнив электронное заявление на портале «Работа России». Па завершении обучения участникам выдают официальный документ о квалификации. Обучение уже прошли 4,5 тысячи жителей Подмосковья.