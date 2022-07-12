Жители Подмосковья смогут бесконтактно активировать билет еще на 4 направлениях МЦД

Еще на четырех направлениях МЦД стала возможна бесконтактная активация билетов при помощи NFC — на Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском. Теперь сделать это можно на 155 станциях Мосузла.

NFC позволяет проходить на станцию быстрее — нужно только открыть электронный билет в телефоне и приложить к турникету. Активировать его отдельно больше не нужно. Такая мера позволяет экономить время — возможность уже оценили более 450 тысяч раз, рассказал начальник управления IT Центральной пригородной пассажирской компании Игорь Евдокимов.

«С начала работы сервиса доля активаций билетов, купленных в приложении на Android, по NFC неуклонно растет. Если в июне этот показатель составлял 74%, в начале июля — уже 81%», — рассказал Евдокимов.

По применению технологии лидером стало Ярославское направление — там активировали более 186 тысяч билетов. На втором месте — Казанское, более 160 тысяч. Завершило тройку лидеров Горьковское направление, более 64 тысяч билетов.

Бесконтактная активация билетов стала возможна в декабре прошлого года. Она доступна владельцам телефоном на системе Android с модулями NFC.

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