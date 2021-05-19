Жители Подмосковья смогут арендовать велосипед в 350 точках проката

В Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сервисы велопроката пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья. В текущем году их число увеличилось больше чем в два раза. Уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона», — рассказал Сергей Воскресенский, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он отметил, что в прошлом году в это время работали лишь 150 точек велопроката.

Жители и гости региона уже могут арендовать велосипед в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Лотошине, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Протвине, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Химках и Щелкове.

Воскресенский подчеркнул, что в нескольких округах установили специальные скидки для некоторых категорий граждан. Например, в Одинцове многодетные семьи и льготные категории граждан могут взять в прокат велосипед со скидкой от 30 до 50%.

«В Дмитровском городском округе пенсионеры и многодетные семьи могут взять в прокат велосипед за половину стоимости. А в парке культуры и отдыха Лобни они могут воспользоваться услугами велопроката бесплатно», — рассказал министр.

В среднем в Подмосковье взрослые могут взять велосипед за 150–250 рублей в час, а дети — за 150–200 рублей в час.