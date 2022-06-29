Жители Подмосковья смогли поверить земельные участки на ограничения онлайн
Министерство имущества Подмосковья еще год назад запустило электронный сервис, на котором можно до покупки земельного участка узнать обо всех возможных ограничениях. Например, санитарных, охранных зонах и других. Только с начала текущего года услугой воспользовались уже больше семи с половиной тысяч человек.
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, теперь у жителей Подмосковья есть возможность заранее проверить свой участок перед покупкой. Сервис сразу же стал востребованным.
«За год им воспользовались более 14 тысяч человек, с начала 2022 года — уже более 7,5 тысяч. Прежде чем оформить в собственность арендуемую землю, заявители получают всю необходимую информацию о наличии или отсутствии ограничений на земельном участке, а главное, быстро, за несколько минут. Ранее на такую процедуру уходило 15 рабочих дней», — рассказала Наталья Адигамова.
Чтобы узнать, какие ограничения есть на участке, нужно подать заявление. Сделать это можно на портале госуслуг в разделе «Земля и стройка». Если есть какие-то сведения об ограничениях, значит, что предоставить земельный участок в собственность нельзя.