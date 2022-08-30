Жители Подмосковья скачали приложение «Госуслуги» более 200 тысяч раз с начала года

У жителей Подмосковья есть возможность скачать и установить на свои мобильные телефоны приложение госуслуг Московской области, напомнили в Министерстве госуправления региона. Только с начала этого года произведено уже порядка 218 тысяч скачиваний и установок. С таким сообщением выступила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

«Помимо использования веб-версии регионального портала госуслуг, жители могут воспользоваться мобильным приложением. С помощью приложения можно получить подробную информацию об услугах, воспользоваться „умным“ помощником — экспертной системой, записаться на прием в МФЦ или отследить статус заявления онлайн», — рассказала Надежда Куртяник.

Скачать приложение можно как на операционную систему Android, так и на iOS. Оно совершенно бесплатное, работает быстро и очень удобно для пользователей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что цифровизация и прозрачность процессов имеют важное значение, когда речь идет о получении земли или субсидий.