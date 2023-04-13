Подмосковье 13 апреля 2023, 10:48 Жители Подмосковья скачали приложение «Госуслуги» 100 тысяч раз с начала года Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Приложение госуслуг Подмосковья набрало популярность у жителей. С начала года его скачали 100 тысяч раз. Сервис дает возможность воспользоваться электронной медицинской картой и получить нужную информацию.

За время существования приложения его установили два миллиона раз, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Реклама

«Приложение позволяет узнать больше о государственных услугах в Подмосковье, оперативно посмотреть статус заявления или получить сведения из амбулаторной карты. Только с начала 2023 года приложение скачали 100 тысяч раз», — добавила она.

Скачать приложение можно в App Store и RuStore.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».