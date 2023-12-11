Подмосковье 11 декабря 2023, 18:45 Жители Подмосковья сэкономили почти 280 миллионов рублей на оплате коммуналки с СБП Unsplash

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Акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!» позволяет жителям Подмосковья экономить. Таким образом, до Нового года абоненты МосОблЕИРЦ могут уменьшить расходы на 1%.

За пять месяцев проведения акции жители Подмосковья сэкономили уже почти 280 миллионов рублей. В едином расчетном центре напоминают, что оплатить коммунальные услуги со скидкой можно в личном кабинете.

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Существуют и другие способы оплаты: мобильное приложение МосОблЕИРЦ, платежные терминалы в офисах расчетного центра, QR-код в квитанции и кассы в банках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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