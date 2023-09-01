Подмосковье 01 сентября 2023, 11:37 Жители Подмосковья сэкономили более 66 миллионов рублей при оплате коммунальных счетов через СБП Unsplash

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Абоненты МосОблЕИРЦ могут уменьшить ежемесячный платеж за квартиру на 1% при оплате коммунальных счетов через СБП. Таким образом, они уже сэкономили более 66 миллионов рублей.

Пользователи личного кабинета единого расчетного центра имеют доступ к оплате без комиссии, к скидкам, к коммунальным бонусам и «умной платежке». Стать участником акции «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг с помощью СБП» можно до конца года.

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Жителям Подмосковья напоминают, что оплатить коммунальные счета можно на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы в офисах расчетного центра, а также в терминалах банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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