Подмосковье 22 ноября 2023, 15:58 Жители Подмосковья сэкономили более 225 миллионов рублей на оплате коммуналки за 5 месяцев Unsplash

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Акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!» стартовала в Подмосковье пять месяцев назад. За это время абоненты МосОблЕИРЦ сэкономили на оплате коммуналки более 225 миллионов рублей.

Оплатить коммунальные услуги со скидкой и без банковской комиссии через СБП можно в личном кабинете на сайте расчетного центра. Акция продлится до 31 декабря 2023 года.

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МосОблЕИРЦ напоминает, что оплатить коммунальные услуги можно и другими способами. Например, через терминалы в офисах расчетного центра, через QR-код в квитанции, с помощью электронных квитанций, поступающих на электронную почту, или в терминалах банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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