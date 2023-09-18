Подмосковье 18 сентября 2023, 12:16 Жители Подмосковья сэкономили более 100 миллионов рублей при оплате коммуналки через СБП Unsplash

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Летом в Московской области началась акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!». При оплате счетов таким образом абоненты МосОблЕИРЦ получили возможность уменьшить ежемесячный платеж за квартиру на 1%.

За два месяца действия акции жители Подмосковья сэкономили более 100 миллионов рублей. Оплатить коммунальные счета можно на сайте единого расчетного центра, в офисах МосОблЕИРЦ, через QR-код в квитанции, а также в онлайн-банках.

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