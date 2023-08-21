Подмосковье 21 августа 2023, 15:29 Жители Подмосковья сэкономили 60 миллионов рублей при оплате коммунальных счетов через СБП

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Жители Подмосковья могут экономить 1% при оплате коммунальных услуг через СБП. МосОблЕИРЦ запустил акцию чуть больше месяца назад, и за это время абоненты единого расчетного центра сэкономили 60 миллионов рублей.

«Число пользователей нашего личного кабинета превысило полтора миллиона, и все они имеют доступ к оплате без комиссии, к скидкам, к коммунальным бонусам и „умной платежке“», — отметил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

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Акция по оплате коммунальных счетов с помощью СБП продлится до конца года. Абоненты МосОблЕИРЦ могут ознакомиться с ее условиями по ссылке.

Оплатить счета можно несколькими способами: на сайте единого расчетного центра, в мобильном приложении, через платежные терминалы в офисах МосОблЕИРЦ или в онлайн-банках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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