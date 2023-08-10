Подмосковье 10 августа 2023, 16:47 Жители Подмосковья сэкономили 43 миллиона рублей на коммунальных платежах благодаря СБП

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С 10 июля жители Подмосковья начали оплачивать коммунальные счета с помощью СБП. При оплате ЖКУ данным способом они экономили 1%.

Акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП» оказалась востребованной. Так, за месяц жители Московской области сэкономили на оплате счетов около 43 миллионов рублей. Акция продлится до конца года.

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Оплатить коммунальные счета можно и другими способами: на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении, а также через платежные терминалы в офисах расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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