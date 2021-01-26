Жители Подмосковья сэкономили 2,5 млрд рублей, оплачивая проезд бесконтактно

С марта 2018 года жители Подмосковья при бесконтактной оплате проезда в автобусах Мострансавто сэкономили почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры, которые оплачивали проезд в автобусах с помощью бесконтактных банковских карт, смартфонов и гаджетов с NFC-чипом, сэкономили около 2,5 миллиарда рублей. Почти за три года таким способом провели 127,7 миллиона платежей.

В среднем по будням бесконтактно проезд оплачивали 242 тысячи раз.

В автобусах Мострансавто можно зафиксировать проезд и другими способами: социальными картами москвича и жителя Подмосковья, картами «Стрелка» всех видов, а также наличными. Отметим, что общая доля безналичных платежей, совершенных при поездках на ТС из линейного автопарка предприятия, в настоящий момент составляет 97%.