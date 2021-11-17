Жители Подмосковья сдали на «Мегабак» около 20 тысяч автопокрышек

В Московской области продолжается масштабная акция «Сдай старые шины на переработку!». За время ее работы в регионе удалось собрать уже порядка 2,3 тысячи кубометров покрышек. Это можно сопоставить с комплектом резины для пяти тысяч машин.

Акция стартовала в Подмосковье 1 октября. Жители региона сдают ненужные покрышки и получают возможность выиграть сертификат на приобретение новых автомобильных колес. Принять участие в конкурсе просто: нужно привезти старые шины на специальные точки приема. К ним относится «Мегабак», а также пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский Регенеративный Завод», «Дмитровский РТИ».

На любой из этих точек необходимо сделать свою фотографию с шинами. Причем, подойти к снимку нужно максимально креативно: приветствуются неожиданные идеи и творческий подход. Потом полученное фото размещается в Инстаграм с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Авторов самых интересных постов в социальной сети и ждут призы.

«Хочу напомнить, что необходимо не только правильно утилизировать автомобильные шины, но и вовремя менять шины. Не стоит откладывать процесс перехода с летней резины на зимнюю до снегопада, позаботьтесь о своей безопасности, и о безопасности других участников дорожного движения», — сказал Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Автомобильные покрышки могут использоваться в качестве вторичного сырья для производства многих товаров. Из них возможно получить текстильное волокно и металл, изготовить обувные подошвы, дорожные настилы, небольшие коврики под двери и многое другое. Некоторые заводы производят из такого материала сумки, которые выглядят очень оригинально и практически не изнашиваются.

На «Мегабак» можно привозить не только старые шины, но и другие отходы больших габаритов. Например, устаревшую мебель или ненужную бытовую технику, подойдут даже старые оконные рамы. Адреса пунктов приема можно узнать на сайте МЕГАБАК.РФ. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология».