Подмосковье 27 января 2023, 16:23 Жители Подмосковья сдали в переработку почти 25 тысяч новогодних елей

Читать 360tv в

За две недели экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали 25 тысяч новогодних деревьев. Ветки пойдут на корм животным, а из древесины сделают щепу для почвогрунта.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится в Подмосковье до 15 февраля 2023 года. Сдать новогоднее дерево можно в любом из более чем 210 специальных пунктов приема или на одной из 60 площадок «Мегабак».

«Мы продолжаем развивать проекты „Мегабак“, устанавливаем „ЭКОпункты“, а также проводим акции по сдаче сезонных крупногабаритных отходов. Видим, что наши жители стали более ответственно относиться к экологии», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все собранные елки отправляются в дробилку. Ветки отвозят на животноводческие фермы, а переработанная щепа используется в качестве компоста и производства почвогрунта. Такой субстрат применяют в том числе при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Часть елочной древесины идет на производство фанеры.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Он также подчеркнул, что были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».