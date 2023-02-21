Подмосковье 21 февраля 2023, 17:01 Жители Подмосковья сдали в переработку около 120 тонн новогодних елок

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Жители Московской области собрали в 2023 году порядка 120 тонн новогодних елок для дальнейшей переработки, что на 20 тонн больше, чем в прошлом году. В акции «Подари елке вторую жизнь» поучаствовали более шести тысяч человек.

Так, региональные операторы компания «РТ-Инвест» принимали новогодних красавиц в 80 пунктах по всей области.

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Самым активным оказался Рузский кластер, который собрал и отправил на переработку 60 тонн деревьев. Из них порядка 17 тонн принесли жители Красногорска, 15 — Одинцова, 12 — Наро-Фоминска, 1,5 тонны — Рузы.

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Все деревья отправили в четыре комплекса по переработке отходов компании «РТ-Инвест» в Кашире, Можайске, Коломне и Сергиевом Посаде.

С помощью дробилок их измельчили в щепу. Ее будут использовать для отсыпки дорог, производства мебели, в качестве добавки к удобрениям и корма верблюдов. Также щепа требуется приютам для животных для подстилки в вольерах.

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