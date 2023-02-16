Подмосковье 16 февраля 2023, 18:53 Жители Подмосковья сдали в переработку более 60 тысяч новогодних елок

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Экологическая акция по сбору новогодних елок закончилась в Подмосковье. Жители сдали в переработку 63 тысячи деревьев.

Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проводилась с 15 января по 15 февраля Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В этом году удалось собрать 63 тысячи хвойных деревьев, что сопоставимо с 16 гектарами леса.

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Часть елок пустили на корм животным, часть превратили в щепу для новых посадок. Остальной объем будет переработан в сырье для производства строительных материалов.

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«В этом году мы решили отметить муниципалитеты региона, где было собрано больше всего елей. Это округа Богородский, Коломна, Королев, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Пушкинский и Щелково», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В награду эти муниципалитеты получат молодые саженцы хвойных деревьев.