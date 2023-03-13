Подмосковье 13 марта 2023, 15:39 Жители Подмосковья сдали в экопункты более 11 миллионов бутылок и банок за год

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Итоги работы экопунктов, установленных на территории Подмосковья, подвели в Мособлдуме. За весь 2022 год эти устройства приняли более 11 миллионов единиц тары, вес которых превысил 320 тонн.

«Наибольшее количество от всего собранного — это пластиковые бутылки. За весь период работы экопунктов в Московской области — с 1 января 2021 года — собрано уже более 14,8 миллиона единиц тары», — уточнил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

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Жители региона активно пользуются фандоматами и получают бонусы за сдачу вторсырья. В обмен на пластиковые бутылки и жестяные банки они получают баллы, которые можно потратить на покупки у партнеров акции.

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Сейчас в регионе работают 660 фандоматов, из которых 564 установила компания «РТ-Инвест». Для размещения таких устройств действует льготная цена аренды государственной собственности — один рубль в год за квадратный метр. Такой закон был принят Мособлдумой летом прошлого года.

Старт проекту по сбору чистого вторичного сырья через фандоматы в 2021 году дал губернатор региона Андрей Воробьев.