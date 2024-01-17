Подмосковье 17 января 2024, 10:09 Жители Подмосковья сдали в экопункты 520 тысяч бутылок и банок за новогодние праздники РТ-Инвест

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Фандоматы регионального оператора «РТ-Инвест» собрали 520 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок с 30 декабря по 15 января. Количество тары увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Больше всего вторсырья собрали в Подольске. Жители города сдали в экопункты 36 тысяч банок и бутылок. На втором месте — Балашиха. За две недели отсюда отправили на переработку 30 тысяч единиц тары. Почти столько же — 29 тысяч — принесли в фандоматы жители Люберец.

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Самым популярным экопунктом оказался аппарат на Крымской улице в Раменском. Он собрал шесть тысяч бутылок и банок. В тройку самых востребованных вошли также фандоматы в каширском ТЦ «Звезда» и в ТЦ «Апрель» в Апрелевке.

За 12 месяцев в экопункты «РТ-Инвест» сдали 5,1 миллиона пластиковых бутылок и 2,4 миллиона алюминиевых банок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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