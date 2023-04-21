Подмосковье 21 апреля 2023, 11:41 Жители Подмосковья сдали в экопункты 5 миллионов бутылок и банок за 2 года

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Экопункты в Подмосковье приняли юбилейную, 5-миллионную бутылку. За два года аппараты по приему тары собрали около 150 тонн чистого вторичного сырья, которое было направлено в переработку.

Первый фандомат «РТ-Инвест» появился в Подмосковье в марте 2021 года, а сейчас на территории региона работают уже 567 таких устройств.

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За два года жители области сдали четыре миллиона пластиковых бутылок и миллион алюминиевых банок. Сырье отправили на производство новых товаров.

Экопункты расположены в 38 городских округах Подмосковья, и лидером по сбору тары является Красногорск. В общей сложности его жители сдали около 500 тысяч пластиковых бутылок и почти 120 тысяч алюминиевых банок. А вот самый популярный фандомат расположен в Мытищах, в парке культуры и отдыха. Устройство приняло почти 70 тысяч единиц тары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Чехове начнется новый виток благоустройства набережной реки Теребенки.

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