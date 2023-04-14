14 апреля 2023, 17:07
Жители Подмосковья сдали свыше 800 кубометров старых покрышек на переработку за 10 дней
Жители Подмосковья сдали на переработку свыше 800 кубометров старых покрышек по акции «Сдай старые шины на „Мегабак“» за 10 дней. Принять участие в ней могут все желающие, победители получат сертификаты на покупку шин.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, для участия в розыгрыше необходимо сдать старые покрышки и опубликовать фото с хештегом #сдалшинынаМегабак в социальные сети. Акция продлится до 30 апреля.
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«За первые 10 дней акции жители Подмосковья сдали более 800 кубометров покрышек, что ориентировочно сопоставимо с полным комплектом резины для почти 1,6 тыс. автомобилей. Также, на конкурс уже поступило более 10 фоторабот. Победителей ожидают главными призы — сертификаты на покупку новых шин», — сказал глава министерства Антон Велиховский.
Из автомобильных покрышек изготавливают резиновую крошку, текстильное волокно и металл, подошву для обуви и другие изделия.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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