Подмосковье 14 апреля 2023, 17:07 Жители Подмосковья сдали свыше 800 кубометров старых покрышек на переработку за 10 дней Мин ЖКХ

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Жители Подмосковья сдали на переработку свыше 800 кубометров старых покрышек по акции «Сдай старые шины на „Мегабак“» за 10 дней. Принять участие в ней могут все желающие, победители получат сертификаты на покупку шин.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, для участия в розыгрыше необходимо сдать старые покрышки и опубликовать фото с хештегом #сдалшинынаМегабак в социальные сети. Акция продлится до 30 апреля.

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«За первые 10 дней акции жители Подмосковья сдали более 800 кубометров покрышек, что ориентировочно сопоставимо с полным комплектом резины для почти 1,6 тыс. автомобилей. Также, на конкурс уже поступило более 10 фоторабот. Победителей ожидают главными призы — сертификаты на покупку новых шин», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Из автомобильных покрышек изготавливают резиновую крошку, текстильное волокно и металл, подошву для обуви и другие изделия.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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