Подмосковье 17 февраля 2023, 11:14 Жители Подмосковья сдали рекордные 120 тонн елок на переработку с начала года

Читать 360tv в

Экологическая акция «Подари елке вторую жизнь» проходила в Подмосковье с 15 января по 15 февраля. Региональный оператор «РТ-Инвест» открыл 80 пунктов, куда за месяц жители сдали рекордные 120 тонн деревьев, что на 20 тонн больше, чем в 2022 году.

По итогам акции больше всего елей, сосен и пихт принесли жители Красногорска — 17 тонн, Одинцова — 15 тонн, Долгопрудного — 13 тонн, Наро-Фоминска — 12 тонн. Собранные деревья отправили на четыре комплекса по переработке отходов компании «РТ-Инвест» в Каширском, Можайском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах. При помощи дробилок их измельчили в щепу, которую будут использовать для отсыпки дорог, добавки к удобрению при высадке новых деревьев и корма животным. Стружку также начнут применять в качестве подстилки в вольерах для собак.

Реклама

Операторы «РТ-Инвест» сообщили, что в 2023 году в экоакции поучаствовали шесть тысяч жителей Подмосковья, что на тысячу больше, чем в прошлом году.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».