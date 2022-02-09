Жители Подмосковья сдали около 60 тысяч новогодних елей на утилизацию

До окончания экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!» осталось меньше недели. Жители Подмосковья сдали на пункты приема елей около 60 тысяч новогодних деревьев.

Акцию в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» запустили с 15 января министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с Ассоциациями председателей советов МКД и общественного контроля в сфере ТКО.

Все сданные в ее рамках ели — а на сегодняшний день их уже порядка 60 тысяч — напрямую отправляют на вторичную переработку.

Главная цель мероприятия — увеличить объем отходов для переработки вторсырья и правильно утилизировать новогодние ели. Деревья перерабатывают в щепу, которую используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Часть идет на производство фанеры для производства элементов новых детских площадок и на корм животным. Раздробленную щепу применяют и для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов региона.

«Наша задача, помимо заботы об экологии, создать комфортные условия для жителей, избежать захламления крупногабаритными отходами контейнерных площадок многоквартирных домов, поддержать на них порядок», — отметил министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.

Дерево для переработки должно быть «чистым». С елки, по возможности, необходимо убрать игрушки, мишуру, искусственный снег, блестки, скотч, веревки или пленку.

Всего в Московской области открыли более 230 специальных брендированных пунктов приема елей. В каждом городском округе работают, как минимум, два таких. Жители Подмосковья могут привезти свои ели на 58 площадок «Мегабак», расположенных в 55 городских округах.

Ближайшую к дому площадку можно найти на интерактивной карте на сайтах правительства Московской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, муниципалитетов, а также на сайтах проекта «Мегабак», Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке!» продлится до 15 февраля.